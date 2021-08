Programa de Apoio à Economia Local. Rui Rio "a mais de 100% de acordo" com veto do PR

Rui Rio diz que está completamente de acordo com o veto do Presidente da República ao decreto que altera as regras de enquadramento do Programa de Apoio à Economia Local.

O líder social democrata insiste que a lei aprovada pelo PS e PCP é uma vergonha e lembra que o PSD votou contra as alterações.

"Relativamente a esta matéria não estou a 100% de acordo, estou a mais de 100% de acordo. Acho que esta lei, aquilo que o PS e PCP fizeram, é uma vergonha", afirmou Rui Rio durante a primeira iniciativa de pré-campanha que arrancou esta terça-feira em Marco de Canaveses.

Em declarações aos jornalistas, o líder do PSD considerou de "terceiro mundo" a tentativa do PS e PCP "juntarem votos para no parlamento eliminar as penalidades a quem não cumpriu aquilo que devia cumprir".

"Mudar uma lei que calça precisamente a seis câmaras municipais, cinco do PS e uma do PCP (...) Isto é de terceiro mundo", considerou.

Na terça-feira, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vetou o diploma do parlamento que altera as regras de enquadramento do Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), aprovado por PS, PCP e PEV, com oposição de PSD, BE e PAN.