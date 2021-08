Telecomunicações. Mais de 30 serviços estavam em julho mais caros do que no ano passado

Os preços das telecomunicações aumentaram 1,3% face ao mês homólogo e 0,3% em cadeia, segundo o relatório da Anacom - Autoridade Nacional das Comunicações referente a julho, com base no respetivo sub-índice do Índice de Preços do Consumidor.

O documento divulgado esta quarta-feira mostra que desde o início do ano, os preços das telecomunicações cresceram 1,9%, 0,5 pontos percentuais acima da taxa de inflação. No conjunto dos países da União Europeia, os preços das telecomunicações mantiveram-se praticamente inalterados, recuando 0,1%

A culpa desta subida é, segundo o regulador, dos aumentos dos preços das ofertas em pacote, com a Meo, a NOS e a Nowo com maiores mensalidades em oito serviços e a Vodafone, em sete, face ao mês homólogo.

No total, entre todas as operadoras, e comparando com o mês de julho de 2020, houve 31 aumentos de preços e apenas três serviços ficaram mais baratos, nomeadamente na Meo, NOS e Vodafone.

Segundo a ANACOM, em julho de 2021 "a taxa de variação média dos preços das telecomunicações em Portugal foi inferior à verificada na União Europeia em 0,5 pontos percentuais, correspondendo à 15ª taxa de variação média mais elevada dos últimos doze meses entre os países da UE".