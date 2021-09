Balanço do turismo ficou aquém do desejável em julho. Hoteleiros acreditam em retoma no próximo ano

Com o verão quase a terminar, o balanço do turismo em julho, um mês forte da época alta, ficou aquém do desejável.

A hotelaria teve mais hóspedes, mas a quebra é de 50% comparando com o período antes da pandemia. No Algarve foram os portugueses que salvaram a temporada.

Este ano, em relação a 2019, mais 6,4% de portugueses passaram férias em Portugal, um aumento que contrasta com a queda superior a 80% no mercado estrangeiro.

Para a temporada de golfe, que começa no fim do verão, há muitas reservas, mas há também muitas dúvidas se não serão entretanto canceladas.

A nível internacional, as viagens continuam a ser olhadas com muita cautela.