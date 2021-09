Carlos César diz que não vale tudo nas negociações do Orçamento do Estado 

Carlos César diz não vale tudo para garantir a estabilidade política no momento das negociações para o Orçamento de Estado.

Ao Observador, o presidente do PS elogiou a postura do PCP, mas criticou o Bloco de Esquerda.

"O PCP não faz uma mediatização como o Bloco (...) Estabilidade não pode ser feita a qualquer preço."

Mais lugares nas creches, aumento do abono de família e alívio no IRS para jovens e famílias com filhos pequenos foram algumas das medidas que António Costa anunciou, no congresso do PS, a pensar nas negociações para o próximo Orçamento do Estado.

PCP e Bloco de Esquerda não ficaram convencidos com o que ouviram. Costa afirma que estão a ser trabalhadas mais de 60 medidas relacionadas com a legislação laboral e uma delas é bandeira do Bloco.

Vai passar a ser exigido contrato de trabalho permanente entre trabalhadores e empresas que gerem plataformas digitais ou trabalho temporário.

Costa acenou ainda com os milhões do PRR para as empresas e com o alargamento do IRS Jovem, que passará para cinco anos, uma medida que a JSD reinvindica ter apresentado no ano passado e que o PS chumbou.

As negociações para o Orçamento de 2022 vão seguir a maior ritmo depois das autárquicas.