TAP. Estado prolonga prazo de reembolso de empréstimo de 1,2 mil milhões

O Estado prolongou o prazo para o reembolso do empréstimo à TAP para 31 de dezembro deste ano face à data anterior inicialmente prevista no contrato de financiamento que apontava como limite esta quarta-feira, 1 de setembro, anunciou a TAP em comunicado à CMVM.

O empréstimo de 1,2 mil milhões de euros, celebrado a 17 de julho de 2020 entre o Estado português e a transportadora aérea, está a ser alvo de escrutínio da Comissão Europeia e objeto de ataques cerrados de críticos como a Ryanair, que defendem ser ilegal, à luz das regras comunitárias, a ajuda da República Portuguesa à TAP nos primeiros meses da pandemia.

A TAP terá de reembolsar o Estado no último dia do ano "em caso de não-adoção da decisão final da Comissão Europeia", segundo o comunicado.

"Caso seja adotada decisão final favorável pela Comissão Europeia sobre o auxílio à reestruturação até 31 de dezembro de 2021, mantém-se como data de reembolso do mencionado empréstimo aquela que vier a ser fixada no plano de reestruturação do grupo TAP aprovado pela Comissão Europeia", conclui.