Um terço das verbas do Plano de Recuperação e Resiliência já foi contratualizado, garante Costa

O primeiro-ministro garante que um terço das verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) já foi contratualizado.

António Costa e José Manuel Bolieiro, presidente do Governo Regional dos Açores, encontraram-se esta quinta-feira para a assinatura do contrato de financiamento previsto no PRR e o primeiro-ministro aproveitou o momento para dar uma novidade sobre a sua execução:

"Com a assinatura deste acordo superámos os 5.000 milhões de euros de verbas PRR contratados. (...) Um terço do PRR já está contratualizado".

Ao todo, Portugal vai receber 16,6 mil milhões de euros no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. A primeira transferência da Comissão Europeia, no valor de 2,2 mil milhões de euros, chegou aos cofres do país no início de agosto.