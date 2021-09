Projeto "Carta elétrica" procura desmistificar mobilidade elétrica

"Carta Elétrica" é o novo projeto do Grupo Impresa em parceria com a EDP. Procura desmistificar a nova modalidade elétrica que, dentro de 29 anos, deverá ser a única em circulação.

Segundo as metas da União Europeia, em 2035 vai terminar a venda de carros não elétricos e, em 2050, só será permitida a circulação destes novos carros. São poucos anos para um objetivo tão ambicioso, mas a mudança já começou. No ano passado, as vendas de carros elétricos creceram 55% face ao ano anterior e os números continuam a subir.

A SIC Notícias irá emitir dez episódios explicativos da mobilidade elétrica para ser possivel tirar o código da estrada de elétricos no sofá da sala. O Expresso irá analisar a temática e completar com quatro guias para a mobilidade elétrica.

Se tiver alguma dúvida, tem a oportunidade de a colocar a um grupo de especialistas de várias áreas através do Whatsapp (930 440 750). Poderá também, em breve, ouvir esclarecimentos no novo podcast.