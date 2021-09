Consumo de energia em Portugal até agosto ainda está 13% abaixo dos registos pré-pandemia

O consumo final de energia em Portugal, combinando a procura de eletricidade, gás natural e derivados do petróleo, apresentou nos primeiros oito meses do ano um crescimento de 3% face ao ano passado, mas situa-se ainda 13% abaixo do registo de janeiro a agosto de 2019, antes da pandemia.

Os números são da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), que mensalmente está a monitorizar o impacto da pandemia no consumo energético do país.

Considerando apenas o mês de agosto, o consumo final de energia em Portugal foi similar face aos volumes de agosto de 2020, com o consumo de eletricidade a avançar 0,1%, o consumo de produtos petrolíferos a subir 0,4% e a procura de gás a recuar 1,1% em termos homólogos.

Em termos acumulados, nos primeiros oito meses do ano houve um aumento de 2,1% do consumo de eletricidade em Portugal face a 2020, puxado pelos crescimentos no segmento doméstico (3,6%) e no de serviços (2,7%), mas com a indústria (que assume maior peso) a crescer apenas 0,6%.

De janeiro a agosto o gás natural teve um crescimento em termos homólogos de 5,2%, puxado pela indústria (a crescer 9,9% face ao ano passado), mas com a procura nos serviços a baixar 4,7% e nos clientes residenciais a cair 8,1%.

Quanto aos produtos petrolíferos, o gasóleo (principal produto em volume) apresenta nos primeiros oito meses do ano um crescimento de 2,9% face ao ano passado, a gasolina cresce 3,4%, mas o combustível para transporte marítimo baixa quase 15% e o consumo de combustível de aviação desce 4%.