Casas de luxo. Nova Iorque bate recorde com 11,38 mil milhões de dólares de vendas até setembro

A crise está a passar ao lado do mercado imobiliário, sendo ainda menos sentida no segmento das casas de luxo, em especial naquele que é considerado o mercado mais caro do mundo. Em Manhattan (Nova Iorque) este ano já foram transacionadas casas de luxo no valor de 11,38 mil milhões de dólares (9,8 mil milhões de euros, ao câmbio atual).

O mercado de venda de casas de luxo em Manhattan registou 27 contratos assinados durante a semana que terminou no passado domingo. De acordo com o relatório semanal de habitação de luxo da consultora Olshan Realty, citado pelo site da revista Mansion Global, a soma das transações ascendeu a 221,3 milhões de dólares (190,5 milhões de euros), sendo que para aquela contabilização foram apenas consideradas casas de luxo com um preço igual ou superior a 4 milhões de dólares.

Ainda segundo a mesma fonte, embora se trate de uma queda em relação à semana anterior, quando foram assinados 38 contratos em casas de luxo no valor de 341,5 milhões de dólares, os números empurraram já 2021 para um território recorde, superando os valores registados em 2014.

Desde o início deste ano e até domingo (dia 26 de setembro), e de acordo com o levantamento realizado pela consultora Olshan Realty, os contratos de venda de apartamentos de luxo em Manhattan somam 11,38 mil milhões de dólares (9,8 mil milhões de euros), superando o anterior recorde de 2014, de 11,25 mil milhões de dólares.

O recorde de vendas agora registado marca a reviravolta face a 2020, quando Nova Iorque, lutando com o pico da pandemia, testemunhou no seu mercado luxo o pior desempenho da década.

O contrato mais caro assinado na semana passada foi para um apartamento de três quartos, na 111 West 57th St., o novo arranha-céus ao lado do parque no antigo local da loja de pianos Steinway & Sons.

O apartamento em causa foi colocado no mercado por 27 milhões de dólares. O segundo negócio mais caro da semana passada foi para uma unidade na cobertura do 408 Greenwich St., por 17,75 milhões de dólares.