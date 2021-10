António Costa e Pedro Sánchez encontraram-se, esta sexta-feira, na Galiza, no encerramento do Fórum La Toja-Vínculo Atlântico, um evento de três dias com empresários e responsáveis políticos sobre a cooperação entre nações.

O primeiro-ministro português, durante a sua intervenção, disse que as reservas de lítio na Península Ibérica podem ser "uma oportunidade" para uma "nova fileira industrial" e de desenvolvimento das regiões de fronteira entre Portugal e Espanha, que são neste momento as menos desenvolvidas da Europa.

A terceira edição do Fórum La Toja-Vínculo Atlântico discutiu temas como a "concessão dos fundos europeus e a superação da covid-19", o "papel global da nova administração Biden e as consequências da crise no Afeganistão", a "digitalização" ou o "desafio ambiental".