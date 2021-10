As offshores permitem que "boa parte da riqueza mundial funcione num esquema paralelo"

Micael Pereira, jornalista do Expresso e responsável pela investigação Pandora Papers, explicou com detalhe em que consiste este trabalho do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação. Destacou ainda a desconfiança gerada com estes casos.

“O Expresso, em cooperação com o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, fez, com base numa fuga de informação de 12 milhões de ficheiro, uma pesquisa detalhada sobre se haveria políticos portugueses, de alguma forma, ligados a offshores. E identificámos três pessoas”, explicou à SIC Notícias.

O jornalista sublinha que as offshores são uma indústria que se baseai no “segredo” e na “ocultação”.

“Há obviamente aqui uma questão que está sempre presente: o facto desta indústria ser uma indústria que vende o segredo, a ocultação. Há muitas teses e muitas opiniões diferentes sobre o assunto, mas a verdade é que esta indústria permite que haja, de facto, uma boa parte da riqueza mundial que funciona num esquema paralelo”, afirma ainda.

