Portugal é o sexto país da União Europeia com os combustíveis mais caros. Se passar a fronteira para Espanha vai encontrar a gasolina 22 cêntimos por litro mais barata e o gasóleo mais baixo 12 cêntimos.

Se for feita um comparação com os dados de há um ano a diferença é visível. Em outubro de 2020, um litro de gasóleo custava 1 euro e 23 cêntimos. Esta terça-feira estava, em média, a 1 euro e 53 cêntimos , ou seja 30 cêntimos mais cara por litro. A gasolina há ano custava menos 29 cêntimos por cada litro.

Mais de metade do que se paga são impostos, mas nisso o Governo já disse que não vai mexer.

Também o preço do gás e da luz subiu nos últimos dias.

Uma botija de gás butano de 12 quilos e meio, as mais usadas para uso doméstico, custava há um ano 23 euros e 87 cêntimos. Esta semana é vendida, em média, a mais de 26 euros, uma diferença superior a 2 euros por botija.

O final da semana passada ficou marcado pela subida do preço da luz no mercado regulado em Portugal, o que pode fazer esperar aumentos para o próximo ano no mercado livre, onde estão a maior parte das famílias.

Isto acontece porque o vento e a chuva não têm favorecido a produção de energia renovável. Por isso a produção na Europa está a ser feita sobretudo nas centrais que usam gás natural.