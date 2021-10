Facebook anuncia criação de 10 mil empregos na União Europeia

O Facebook anunciou, para os próximos cinco anos, a criação de 10 mil novos empregos na União Europeia, mas Portugal não está na lista de países que vão recrutar profissionais para trabalhar na gigante da tecnologia.

O objetivo é colocar o bloco europeu no centro dos planos do Facebook para ajudar a construir a próxima plataforma de computação: o metaverso, experiências de realidade virtual e aumentada.

De acordo com o comunicado da empresa, o investimento é um voto de confiança na indústria tecnológica europeia e no potencial do talento tecnológico europeu.

A nota salientou, ainda, que o bloco tem uma série de vantagens que o tornam num ótimo lugar para as empresas de tecnologia investirem: um grande mercado de consumo, universidades de topo e, principalmente, talentos de alta qualidade.

A empresa destacou, ainda, o papel importante da União Europeia na definição das novas regras da Internet.

O Facebook já tem escritórios na Irlanda, França e Alemanha, e a campanha de recrutamento ainda está aberta para profissionais de Itália, Holanda, Polónia e Espanha.

