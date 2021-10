Lançado o concurso para avaliação ambiental estratégica do novo aeroporto 

Sete meses depois da ANAC, o regulador da aviação, ter chumbado o pedido de apreciação prévia da viabilidade para construir o aeroporto do Montijo - na sequência da ausência do parecer de todas as câmaras municipais potencialmente afetadas pela nova infraestrutura aeroportuária - foi lançado o concurso público internacional para desenvolver a Avaliação Ambiental Estratégica.

O responsável pelo concurso é o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) e as hipóteses em estudo são:

- Humberto Delegado como aeroporto principal e o Montijo como complementar;

- Montijo como infraestrutura principal e Humberto Delgado como complementar;

- Alcochete.



O Ministério das Infraestruturas anunciou esta segunda-feira que foi lançado "o concurso público internacional que visa encontrar a entidade que vai desenvolver a Avaliação Ambiental Estratégica relativa ao plano de ampliação da capacidade aeroportuária da Região de Lisboa".

O prazo para a apresentação das propostas ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), responsável pelo concurso é de 60 dias.

O presidente do regulador do sector da aviação, Luís Miguel Ribeiro, apelou na quarta-feira no Portugal Air Summit, em Ponte de Sôr, a que o país tome urgentemente "decisões estratégicas inadiáveis" e uma delas é a construção de uma nova infraestrutura aeroportuária e a definição da localização.

"É urgente fechar uma solução para a expansão aeroportuária da região de Lisboa. Este projeto de envergadura nacional é estruturante para o país e não pode ser adiado", defendeu o presidente da ANAC. Uma reivindicação que vários protagonistas do setor do turismo e da aviação têm feito.