Novo aeroporto. Estudo de Avaliação Ambiental Estratégica vai custar 2,5 milhões e pode demorar 16 meses

O vencedor do concurso internacional para desenvolver a Avaliação Ambiental Estratégica que irá definir a localização do futuro aeroporto terá 16 meses para o fazer e concluir o estudo, de acordo com a informação publicada esta segunda-feira no Diário da República. Tendo em conta que o prazo para a apresentação das candidaturas ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), responsável pelo concurso, é de 60 dias, antes de maio de 2022 a Avaliação Ambiental Estratégica não deverá estar concluída.

Segundo pode ler-se também no Diário da República o valor base para o contrato público do Estudo de Avaliação estratégica é de 2,5 milhões de euros.

O LNEC foi o responsável pela realização do último estudo de Avaliação Ambiental Estratégica, que deu Alcochete como localização, e que foi concluído em 2009.

O responsável pelo concurso é o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) e as hipóteses em estudo são: Humberto Delegado como aeroporto principal e o Montijo como complementar; Montijo como infraestrutura principal e Humberto Delgado como complementar; e Alcochete.