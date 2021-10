Pfizer e Moderna esperam duplicar vendas de vacinas em 2022 (e controlar 75% do mercado)

A BioNTech/Pfizer e a Moderna esperam praticamente duplicar a venda de vacinas em 2022. Segundo avança o "Financial Times", as duas empresas juntas deverão gerar uma receita de aproximadamente 93,2 mil milhões de dólares (cerca de 80,3 mil milhões de euros), quase o dobro da previsão das receitas para este ano.

A Airfinity, uma empresa de análise de dados da saúde, antecipa que as duas empresas vão controlar, no próximo ano, três quartos do mercado de vacinas não chinesas. Dos 93,2 mil milhões de dólares estimados para as duas empresas, 54,5 mil milhões de dólares (46,9 mil milhões de euros) correspondem à BioNTech/Pfizer e 38,7 mil milhões de dólares (33,3 mil milhões de euros) à Moderna.

O resto do mercado será disputado pela AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sputnik V (vacina russa) e outras mais recentes, como a vacina da Novavax.

No geral, o mercado das vacinas também deverá duplicar de valor para 124 mil milhões de dólares (106,8 mil milhões de euros) em 2022.