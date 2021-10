França usa "blockchain" e moeda digital para comprar e vender dívida soberana em projeto piloto

Um consórcio de instituições financeiras francesas, o Banque de France (o banco central francês) e a gestora de dívida soberana do país conduziram uma série de operações com obrigações liquidadas através de moeda digital, noticia o "Financial Times" esta terça-feira.

O consórcio bancário composto pelo BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC e Société Générale recorreu a uma moeda digital emitida pelo banco central francês para liquidar a troca de obrigações soberanas em formato token, detalha o jornal britânico. Testou-se a aplicabilidade da tecnologia blockchain em diversas operações relacionadas com obrigações, incluindo o pagamento de juros, liquidação de transações e recompra de títulos.

Isabelle Delorme, vice-presidente-executiva da Euroclear France, disse, citada pelo "Financial Times", que “conseguimos medir de forma bem-sucedida as vantagens inerentes desta tecnologia, concluindo que as moedas digitais dos bancos centrais são capazes de liquidar dinheiro do banco central de forma segura"

O projeto piloto, gerido pela câmara de compensação Euroclear e com base numa tecnologia desenvolvida pela IBM, está inserido numa experiência do Banque de France iniciada há 10 meses.