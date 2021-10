Juros para a compra de casa voltam a descer

O clima de taxas de juro em mínimos históricos continua a refletir-se no crédito à habitação, embora os contratos mais recentes comecem a inverter a tendência.

A taxa de juro implícita no conjunto dos contratos de crédito à habitação em Portugal foi 0,785% em setembro, menos sete pontos-base do que o valor registado no mês anterior (0,792% ), revelou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE) .

Já nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro subiu de 0,689% em agosto para 0,702% em setembro. Da mesma forma, o capital médio em dívida aumentou 219 euros, fixando-se em 57.334 euros. A prestação média subiu 1 euro, para 237 euros.

Segundo o INE, deste valor, 16% correspondem a pagamento de juros e 84% a capital amortizado. Nos contratos celebrados nos últimos 3 meses, o valor médio da prestação subiu 7 euros, para 311 euros.

Para o destino de financiamento "aquisição de habitação", o mais relevante no conjunto do crédito à habitação, a taxa de juro implícita para o total dos contratos desceu para 0,800% (-0,7 pontos-base face a agosto).

De forma inversa, nos contratos mais recentes celebrados nos últimos 3 meses, a taxa de juro aumentou 1,8 pontos-base face ao mês anterior, fixando-se em 0,697%.