Dívida pública cai 2,1 mil milhões de euros em setembro

A dívida pública diminuiu 2,1 mil milhões de euros em setembro para os 271,5 mil milhões de euros, divulgou esta terça-feira o Banco de Portugal (BdP) na sua atualização mensal da dívida das Administrações Públicas na ótica de Maastricht, a que conta nos tratados da União Europeia.

Deduzidos os depósitos das administrações públicas, que aumentaram 500 milhões de euros, a dívida pública recuou 2,6 mil milhões de euros para os 249 mil milhões de euros.

A dívida pública cifrou-se nos 131,4% do Produto Interno Bruto no terceiro trimestre do ano, menos 4 pontos percentuais face ao trimestre anterior.

A redução da dívida pública em setembro "refletiu, essencialmente, a amortização de títulos de dívida no valor de 2 mil milhões de euros", indica o comunicado do BdP.