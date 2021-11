Das subscrições de serviços à realidade aumentada: o futuro das viagens, segundo o CEO do Tripadvisor

"A Covid-19 tirou-nos algo que era incrivelmente valioso, mas não sabíamos". Quem o diz é o presidente executivo (CEO) da Tripadvisor, plataforma online de viagens com milhares de críticas e análises a restaurantes, museus, hotéis e tudo o que seja relacionado com o turismo. Mas agora as viagens voltaram em grande e o futuro é risonho - e com muita tecnologia.

"Quando deixei o escritório em março de 2020 achava que era só uns meses e não foi", começou por dizer Stephen Kaufer, que além de presidente executivo é co-fundador da empresa. Mas depois apercebeu-se de que, eventualmente, "o setor das viagens iria retomar, tal como aconteceu depois do 11 de Setembro [de 2001]". "O que não sabia era que ia retomar ainda mais forte", acrescentou.

E se antes já era tudo online, agora ainda mais. Para o responsável "daqui a dez anos as pessoas que hoje subscrevem a Netflix vão também subscrever produtos de subscrições de viagens".

Kaufer referia-se, em parte, ao seu próprio produto: Tripadvisor plus. Até ao momento só está disponível nos Estados Unidos mas, resumidamente, por 99 dólares anuais os subscritores poupam vários dólares nas suas viagens. No site do produto as avaliações apontam para poupanças de centenas de dólares.

Realidade aumentada para viajar? Sim

A tecnologia está em todos os aspetos da nossa vida e a realidade aumentada tem ganho uma certa relevância. E chegará, no futuro, às viagens, segundo o presidente executivo da Tripadvisor.

"Estes óculos vão mudar as viagens, vão ser o vosso guia (…), vamos andar nas ruas e passar por um restaurante e saberemos [através dos óculos] se é bom, se o menu tem algo de que gostamos", entre outras funcionalidades, disse.

No entanto, reconheceu que atualmente este produto "não é barato, mas daqui a cinco ou dez anos muitos de nós vão viajar assim".