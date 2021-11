Ações da Tesla caem 5% após Musk sondar o Twitter sobre venda de 10% da sua participação

O CEO (presidente executivo) da Tesla, Elon Musk, abriu um inquérito no Twitter, no qual lançou a hipótese de vender 10% da participação que detém na Tesla, e prometeu respeitar a votação que decorresse desta pergunta. O “sim” ganhou. As ações já estão a perder.

Mais de 3,5 milhões de pessoas votaram e 57,9% disseram "sim" à proposta avançada por Musk de vender 10% da sua participação na Tesla. Mas, por mais que esta ideia tenha sido aprovada pelos utilizadores do Twitter, o mesmo não acontece nos mercados de capitais.

As ações caíram mais de 5% esta segunda-feira, passando a negociar nos 1.155 dólares, quando na sexta-feira anterior estavam nos 1.222,09 dólares, de acordo com a Reuters.

A mesma agência de notícias aponta que, no final de junho, a participação de Musk na Tesla era de cerca de 170,5 milhões de ações e a venda de 10% equivaleria a cerca de 21 mil milhões de dólares (cerca de 18,15 mil milhões de euros ao câmbio atual) com base no fecho de mercado da semana passada.

Musk já havia anunciado anteriormente que, provavelmente, venderia um “grande bloco” das suas ações no quarto trimestre, relembra a CNBC. Outros administradores da empresa, como Robyn Denholm, Kimbal Musk, Ira Ehrenpreis e Antonio Gracias, também já venderam centenas de milhões de dólares em ações da Tesla desde o final de outubro, aproveitando o aumento do preço.

O valor das ações subiu na sequência de um terceiro trimestre com resultados recorde e do anúncio da empresa de aluguer automóvel Hertz, que desvendou as intenções de compra de 100 mil veículos Tesla.