Nunca se venderam tantos carros elétricos apenas num mês em Portugal

Pela primeira vez em Portugal vendeu-se mais de 3.000 carros elétricos no espaço de um mês. De acordo com a UVE - Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, em outubro foram comercializados 3.049 veículos eletrificados (1.715 veículos 100% elétricos e 1.334 veículos híbridos plug-in).

Segundo aquela organização, no passado mês de outubro, a quota mensal continuou a aumentar e já se aproxima dos 30% do total das vendas de automóveis, “tendo sido registado o valor de 27,6%. Foi o melhor mês de sempre para as vendas de veículos 100% elétricos com 1.715 unidades vendidas”.

O total de veículos elétricos vendidos desde janeiro de 2021 – 22.722 – já ultrapassou, aliás, o valor total do ano 2020, que ficou em 20.004. Ou seja, dois meses antes de o ano 2021 terminar estabeleceu-se um novo recorde.

Miles Willis

Comparativamente com o mês homólogo de 2020, este outubro vendeu-se quase três vezes mais que no mesmo mês do ano passado “e é importante notar que os incentivos do Fundo Ambiental já foram todos atribuídos nesta altura do ano, o que leva a crer que mesmo sem os 3.000 euros do incentivo (para veículos ligeiros de passageiros) a opção pela aquisição é tomada e as famílias avançam, realmente, para a compra de veículos 100% elétricos”, sublinham os responsáveis da UVE.

De notar que nesta altura do ano Portugal já regista seis meses de variação negativa nas vendas de veículos movidos por motores a combustão interna, contra quatro meses de variação positiva nos elétricos.

A diminuição global das vendas de veículos a combustão interna encontra-se, segundo a UVE, próxima dos 4% comparativamente a 2020, ano em que se verificou uma verdadeira "hecatombe" das vendas de veículos automóveis.

Em outubro de 2021 venderam-se menos 3.970 veículos alimentados a combustível fóssil que em outubro de 2020.

Se analisarmos apenas os veículos 100% elétricos, desde o início do ano 2021 verifica-se um aumento de 60,3% comparativamente ao período homólogo de 2020.

Relativamente às marcas, a Peugeot ocupa o primeiro lugar na venda de carros elétricos, com 288 unidades vendidas em outubro, seguida da Hyundai (204) e Renault (143) um pouco mais distante.

Em termos anuais, a Peugeot consolida o top nacional (1.161 unidades vendidas), imediatamente seguida pela Tesla (1.047) e pela Nissan (902) um pouco mais atrás.

Nas vendas dos híbridos nada de novo. Mercedes-Benz continua a liderar o mercado, logo seguida da BMW e da Volvo.