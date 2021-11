Governo garante que vai manter proposta de aumento do salário mínimo para 705€

O primeiro-ministro, António Costa, garante que o Governo vai manter a proposta de subida do salário mínimo para os 705 euros no próximo ano. As pensões e os ordenados da função pública serão atualizados. A CGTP responde que atualizações não são aumentos.

Não é por não haver Orçamento do Estado que, a 1 de janeiro de 2022, não haverá uma subida do salário mínimo e as atualizações no que recebem ao fim do mês os funcionários públicos e os pensionistas.

A ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, que representou o primeiro-ministro na conferência das confederações sindicais europeias garante que o aumento já foi acordado.

Quanto ao salário mínimo, o Governo leva, na próxima semana, à Concertação Social o valor que já decidiu: 705 euros.

A CGTP diz que atualização não são aumentos.

