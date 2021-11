“Números impressionantes”: taxa de desemprego é a mais baixa da última década

A taxa de desemprego recuou para os 6,1% no terceiro trimestre deste ano e está abaixo dos valores pré-pandemia. É o valor mais baixo da última década.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), a taxa de desemprego caiu de 6,7% para 6,1%.

A ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, destaca o esforço do Governo em responder à “necessidade de manter postos de trabalho” e de apoiar a criação de emprego, afirmando que estes são números “impressionantes” e que dão “confiança a todos”.

“Procurámos desde o momento zero desta pandemia mobilizar todos os recursos possíveis para responder à necessidade de manter postos de trabalho (…) e apoiar a criação de emprego. Dois níveis de intervenção muito fortes que procurámos desde o início por em prática, naturalmente sempre com a incerteza do que poderia ser a evolução da pandemia, da economia e do mercado de trabalho. Os números divulgados são impressionantes e dão-nos confiança a todos”, afirmou.