BCP paga 4% por dívida subordinada de 300 milhões de euros a 10 anos e meio

O BCP concluiu na quarta-feira a colocação de dívida subordinada a 10 anos e seis meses. Foram emitidos 300 milhões de euros com uma taxa de juro de 4%.

Em comunicado o BCP não diz que tipo de investidor liderou a subscrição, apenas que "a operação foi colocada num conjunto muito diversificado de investidores institucionais europeus".

Dados divilgados pela agência Bloomberg referem que a procura ascendeu a 550 milhões de euros.

A emissão tem opção de reembolso antecipado pelo BCP "nos seis meses seguintes ao final do 5º ano e a uma taxa de 4%, durante os primeiros 5 anos e seis meses (correspondendentes a um spread de 4,065% sobre a média das taxas mid-swaps de 5 e 6 anos)".

Esta emissão do BCP, recorde-se, enquadra-se no âmbito de uma estratégia "de contínua otimização da sua estrutura de

capital, de reforço de fundos próprios e da sua base de passivos elegíveis para o cumprimento dos requisitos de MREL (Minimun Requirements for Own Funds and Eligible Liabilities) e de presença recorrente no mercado de capitais internacional".