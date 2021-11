Bruxelas revê em alta as previsões de crescimento para Portugal em 2021 e em 2022

Bruxelas revê em alta as previsões de crescimento para Portugal tanto em 2021 como em 2022. Ainda assim, está um pouco menos otimista que o Governo e avisa que a falta de um orçamento para 2022 constitui também um elemento de incerteza e de risco.

Os técnicos da Comissão Europeia antecipam um crescimento da economia de 4,5% este ano e de 5,3% no próximo. Um cenário bem mais otimista do que o traçado no verão. No entanto, os números ficam umas décimas abaixo do projetado pelo governo (que este ano espera um crescimento de 4,8% e no próximo 5,5%).

Também no défice, a Comissão está umas décimas mais pessimista do que o ministro João Leão. Aponta para um défice de 4,5% este ano e de 3,4% no próximo. O executivo comunitário teve em conta os números do orçamento chumbado para 2022 e, por isso, avisa que as estimativas podem mudar.

Bruxelas sublinha ainda o aumento significativo do investimento público, alavancado pelos dinheiro da bazuca europeia e os efeitos positivos da vacinação. O país deverá regressar aos níveis pré-pandemia em meados do próximo ano, com o desemprego também a descer. Já o turismo estrangeiro levará ainda alguns anos a recuperar.