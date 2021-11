Crédito pessoal aumenta 9,1% em setembro, crédito automóvel diminui

O montante de novos créditos pessoais atribuídos pelos bancos subiu, de agosto para setembro, 9,1%, para os 269 milhões de euros, contrastando com a quebra registada no crédito automóvel, segundo dados do Banco de Portugal (BdP) divulgados esta segunda-feira.

O montante de crédito atribuído para aquisição de automóvel caiu 2,8%, para os 222 milhões de euros, em setembro. Já no que toca a crédito de cartões e descoberto, este aumentou 0,2%, para os 94 milhões de euros, em setembro, face ao mês anterior.

No que toca ao número de novos contratos de crédito celebrados, no crédito pessoal registou-se uma subida de 9,9%, para os 39.403 novos contratos, ao passo que no crédito automóvel o número de novos contratos diminuiu 3,5% em setembro face a agosto, para os 15.531 contratos.

No crédito de cartões e descoberto, o número de novos contratos recuou, em setembro, 2%, para os 67.206 contratos, segundo o BdP.