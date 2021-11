Número de horas trabalhadas em Portugal aumenta no segundo trimestre graças a turismo e artes

No segundo trimestre, o número de horas trabalhadas pelos portugueses com emprego aumentou 10,2% face ao trimestre anterior, a quarta maior variação em cadeia da União Europeia, sinalizando o retomar da atividade económica com o fim do confinamento dos primeiros meses do ano.

O número de horas trabalhadas no setor do alojamento e restauração mais do que duplicou (113,1%) do primeiro ao segundo trimestre, tendo sido o setor com maior variação percentual em Portugal. Em segundo lugar nas maiores variações em cadeia está o setor das artes, entretenimento e recreação (57,2%) e outras atividades na área dos serviços (38,9%).

Segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo Eurostat relativos aos trabalhadores portugueses entre os 20 e os 64 anos, o número de horas trabalhadas aumentou 15,5% nas trabalhadoras do sexo feminino e 5,6% junto dos trabalhadores do sexo masculino.

Na União Europeia, o maior aumento em cadeia do total de horas trabalhadas foi o da Grécia, com uma subida de 18%, ao passo que em seis países o número de horas trabalhadas diminuiu.

A Bélgica foi o país com maior quebra, recuando 3,6%. No conjunto dos 27, o número de horas trabalhadas aumentou 3% em cadeia.