Portugal já produziu 232.883 carros em 2021. Um aumento de 8,1% face ao ano passado

Em outubro deste ano foram produzidos em Portugal 32.152 veículos automóveis, o que representou um crescimento de 8,2% face ao mesmo mês de 2020. E de acordo com a Associação Automóvel de Portugal (ACAP), em termos acumulados, nos primeiros dez meses de 2021 saíram das fábricas instaladas em Portugal 232.883 veículos, ou seja, mais 8,1% do que em igual período do ano anterior.

Os dados de 2021 agora revelados confirmam, segundo a ACAP, a importância que as exportações representam para o sector automóvel, já que 97,5% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, “o que contribui de forma significativa para a balança comercial portuguesa”.

A Europa continua a ser o principal destino das exportações dos veículos fabricados em território nacional (87,5% do total). A Alemanha lidera (com 16,9%), seguida da França (14,3%), Itália (13,1%) e Espanha (11,8%).