PIB da zona euro cresceu 2,2% no terceiro trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) sazonalmente ajustado da zona euro aumentou 2,2% no terceiro trimestre de 2021, face ao trimestre anterior, segundo a estimativa rápida do Eurostat divulgada esta terça-feira. Já o PIB da União Europeia (UE) terá crescido, em cadeia, 2,1% no mesmo período, avança o gabinete de estatísticas comunitário.

Face ao período homólogo, o PIB ajustado a variações sazonais cresceu 3,7% na zona euro e 3,9% nos 27 países que compõem a UE no terceiro trimestre de 2021.

No trimestre anterior, o PIB tinha crescido em cadeia 2,1% na zona euro, e 2% na UE. Já a variação homóloga fora positiva em 14,2% na zona euro e em 13,7% na UE.

Segundo o Eurostat, o número de pessoas empregadas tanto na zona euro como na UE cresceu, em cadeia, 0,9% no terceiro trimestre. Face ao trimestre homólogo, a variação foi positiva em 2% nos países que partilham a moeda única, e em 2,1% entre os 27.

No segundo trimestre a variação em cadeia do emprego foi de +0,7% na zona euro e de +0,8% na UE, ao passo que a variação homóloga do segundo trimestre fora, para ambas as regiões, de +1,9%.