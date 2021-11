Sonae Sierra avança com a terceira torre do Colombo e expansão do centro comercial

"A terceira torre do Colombo, em Lisboa, vai arrancar no início de 2022", anunciou esta quarta-feira o presidente executivo da Sonae Sierra, Fernando Guedes de Oliveira, num encontro com jornalistas, no Porto, para apresentar o "Novo Ciclo" da empresa.

Em causa está um investimento de 100 milhões de euros num edifício de escritórios com uma área de 32 mil metros quadrados que vai nascer por cima da estrutura original do Colombo e já estava planeada há alguns anos.

Ao mesmo tempo, avança a primeira fase da expansão do Centro Comercial, com o alargamento da área comercial ao espaço da cobertura (mais 10,5 mil metros quadrados).

"Tínhamos um projeto de expansão que ficou em stand by durante a pandemia e foi reformulado, mas avança agora a primeira fase", adianta o gestor.