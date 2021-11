No Algarve, continuam a faltar trabalhadores para a hotelaria, restauração e construção civil.

No turismo, a situação agravou-se com a pandemia quando muitos hotéis encerraram e os trabalhadores tiveram de mudar de profissão. A estimativa é de que, na época alta, haja menos 7 a 10 mil operacionais do que o necessário.

O setor diz que o aumento de salários será inevitável para atrair mão de obra.