Número de desempregados inscritos recua pelo sétimo mês para 351 mil

Em outubro estavam inscritos nos centros de emprego nacionais 351.667 desempregados, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), na habitual síntese mensal do desemprego registado. O número representa a sétima descida consecutiva em cadeia (- 2,1%; -7.481), ou seja face ao mês anterior, do número de desempregados registados nos serviços públicos de emprego, traduzindo também uma descida homóloga de 12,9%; -51.887).

"Para a diminuição do desemprego registado, face ao mês homólogo de 2020, na variação absoluta, contribuíram, com destaque, os grupos dos indíviduos que estão inscritos há menos de um ano (-80 389), os indivíduos que procuram novo emprego (-52 039) e os com idade igual ou superior a 25 anos (-41 967)", sinaliza a nota que acompanha a síntese estatística.

O desemprego registado desceu em praticamente todas as regiões do país, em termos homólogos, com exceção do Alentejo. O maior recuo foi, no entanto, verificado nas regiões do Algarve (-28,1%) e da Madeira (-19,3%). Na comparação homóloga, face a setembro, o recuo no número de desempregados inscritos é mais mdesto e deixa de fora as regiões do Algarve e do Alentejo, onde o IEFP sinliza aumentos de 6,1% e 2,4%, respetivamente.