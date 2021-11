Covid-19: ações das companhias aéreas em forte queda com o "peso" das novas restrições e variantes

A aviação foi uma das áreas mais afetadas pela pandemia de Covid-19. No verão o acelerar da vacinação no ocidente e o retomar do turismo deram um novo fôlego às companhias aéreas, mas as novas variantes e novas restrições que se fazem sentir, especialmente na Europa - incluindo Portugal -, levam estas empresas a cair a pique nas bolsas.

Na quinta-feira, António Costa anunciou novas medidas para conter a pandemia de Covid-19. A partir de dezembro, para entrar em Portugal, será necessário teste negativo à Covid-19, mesmo para aqueles que têm certificado de vacinação. Além do mais, as companhias aéreas arriscam-se a sanções pesadas se transportarem passageiros que não tenham um teste negativo.

Mas Portugal não é o único com novas restrições às viagens. O Reino Unido, por exemplo, adicionou alguns países à sua "lista vermelha": África do Sul, Namíbia, Lesoto, Botswana, Eswatini e Zimbábue. E a Comissão Europeia pensa em fazer o mesmo.

Um dos motivos de preocupação - além da subida de casos por toda a Europa - é uma nova variante que apresenta um elevado número de mutações. Os cientistas temem que possa causar novas vagas de Covid-19, se for capaz de contornar as defesas imunológicas do organismo.

Os investidores não gostaram das novas restrições, pois as grandes companhias aéreas estão em queda nas bolsas. Perto das 10h, as britânicas International Airlines Group (IAG) e Easyjet derrapavam. O grupo IAG, que tem a British Airways e a Iberia, perdia cerca de 11,5%, enquanto a companhia de baixo custo caía 10%.

A francesa Air France-KLM (que inclui as duas companhias) perdia cerca de 8,5%. Já a alemã Lufthansa afundava-se 10,1%. E a transportadora turca (Turkish Airlines) caía mais de 7%.

Também a Ryanair, companhia de baixo custo irlandesa, caiu a pique esta manhã, desvalorizando 8,3%.