Filha do homem mais rico de Espanha será a nova líder da dona da Zara

A maior empresa de Espanha, a Inditex, vai levar uma volta no que toca à sua liderança máxima. De acordo com o anunciado pela dona de cadeias de vestuário como a Zara e a Pull & Bear ao supervisor de mercado espanhol, Marta Ortega, filha do fundador da empresa, irá assumir o cargo de presidente do conselho de administração do grupo.

De acordo com o anúncio feito na manhã desta terça-feira, a filha de Amancio Ortega - o homem mais rico do país vizinho, fundador e dono da gigante do vestuário com sede na Corunha - irá substituir Pablo Isla, presidente da Inditex, a partir de 1 de abril de 2022. Isla era líder do grupo desde 2011, ano em que Amancio Ortega deixou a presidência, e deixa o cargo por mútuo acordo no próximo dia 31 de março.

A revolução na cúpula da Inditex não se resumiu à presidência, com Óscar Garcia Maceiras a ser nomeado conselheiro-delegado da empresa galega. Marta Ortega terá, entretanto, o mesmo vice-presidente na nova organização da empresa, José Arnau Sierra.

Amancio Ortega é o homem mais rico de Espanha, o segundo mais rico da Europa e o 11.º a nível mundial, de acordo com cálculos da revista Forbes, tendo a sua fortuna sido avaliada em 64,8 mil milhões de euros este ano.