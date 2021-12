Savannah abandona projeto mineiro em Moçambique para se concentrar no lítio em Portugal

A Savannah Resources, empresa que tem a seu cargo o projeto de exploração de lítio da Mina do Barroso, em Portugal, anunciou o abandono de um outro projeto mineiro em Moçambique, designado Mutamba, que passará a ser desenvolvido pela multinacional Rio Tinto, da qual já era parceira há vários anos.

Em comunicado divulgado esta quarta-feira a Savannah informou que o acordo firmado com a Rio Tinto em outubro de 2016 "será terminado amigavelmente com efeito imediato", implicando a transferência da equipa que a Savannah tinha no projeto Mutamba para a Rio Tinto.

A Savannah receberá, pela sua saída do projeto em Moçambique, uma contrapartida de 9,5 milhões de dólares, o equivalente a mais de 8 milhões de euros.

"A transação elimina a necessidade de recursos financeiros e tempo de gestão contínua, dedicados ao que se tornou um ativo não estratégico para a Savannah, dada a crescente importância do projeto de lítio do Barroso, em Portugal, a mais significante reserva de espodumena de lítio na Europa", explica a Savannah no seu comunicado.

As receitas da transação em Moçambique, indica ainda a empresa mineira, "serão alocadas ao desenvolvimento do projeto de lítio do Barroso", em cujo planeamento a Savannah diz estar "firmemente comprometida".

"Ao focarmo-nos no desenvolvimento e comercialização do projeto de lítio do Barroso, Mutamba tornou-se secundário para a Savannah e a saída de Mutamba foi acordada com o nosso parceiro, a Rio Tinto. A transação permite-nos concentrar os recursos de gestão e as nossas reservas acrescidas de caixa exclusivamente em lítio na Península Ibérica", comentou, no comunicado, o presidente executivo da Savannah, David Archer.