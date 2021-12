Sporting SAD aumenta empréstimo obrigacionista para 40 milhões de euros

A Sporting SAD aumentou na terça-feira para 40 milhões de euros o empréstimo obrigacionista lançado em 18 de novembro, de acordo com um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Menos de duas semanas depois do lançamento da operação com um montante global inicial até 30 milhões de euros, a sociedade 'leonina' informou o regulador do mercado do aumento da oferta das 'Obrigações Sporting SAD 2021-2024'.

A Sporting SAD já tinha admitido esta possibilidade no prospeto de lançamento, que tinha o dia de hoje, 30 de novembro, como data limite para o fazer.

As restantes condições mantém-se, com o Sporting a remunerar os investidores com uma "taxa de juro fixa bruta de 5,25%" ao ano, nesta oferta que decorre até às 15:00 de 06 de dezembro.