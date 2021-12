Via Verde vai cobrar mensalidade de 50 cêntimos por serviços extra portagens

Vai haver mudanças na Via Verde. A partir de janeiro de 2022, a Brisa vai cobrar uma mensalidade mais elevada a quem quiser usar os serviços da Via Verde para lá do pagamento de portagens de autoestrada, a chamada Via Verde Mobilidade.

A Brisa alega que a oferta de serviços de mobilidade tem estado a crescer e que estes vão aumentar a partir do segundo semestre de 2022, por isso, faz sentido esta diferenciação de preço, explicou ao Expresso fonte oficial da concessionária.

A mensalidade, avançou a mesma fonte, será de 99 cêntimos para o Via Verde Mobilidade - onde estão, por exemplo, os serviços de pagamento de estacionamento - e manter-se-á nos 49 cêntimos para os clientes que pretendam ter apenas o serviço Via Verde Autoestradas.

A Via Verde, conforme noticiou esta terça-feira o Dinheiro Vivo, vai passar a ter dois serviços diferenciados, um apenas para as portagens e outro para os serviços de mobilidade que já criou e vai continuar a criar, e haverá novidades no segundo semestre.

Na modalidade Via Verde Mobilidade estarão serviços como o pagamento de parques, o estacionamento da EMEL, o carregamento de carros elétricos nas autoestradas ou o pagamento de combustíveis. A Via Verde tem 2,7 milhões de aderentes.

A nova modalidade entra em vigor a partir de 5 de janeiro. O preço da mensalidade ou da anuidade para alugar o equipamento manter-se-á sem alterações caso a escolha dos clientes seja a opção Via Verde Autoestrada: 49 cêntimos por mês ou 5,75 euros por ano. Para quem optar pela Via Verde Mobilidade a tarifa será de 99 cêntimos por mês ou 11,65 euros por ano.