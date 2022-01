Orçamento da Madeira para 2022 aprovado pela maioria PSD/CDS

As propostas do Orçamento e do Plano de Investimentos do Governo da Madeira para 2022, na ordem dos 2.125 milhões de euros, foram esta segunda-feira aprovadas na generalidade com os votos da maioria PSD/CDS.

O Orçamento da região para 2022 contou com os votos contra da bancada do PS, o maior partido da oposição que tem 19 dos 47 deputados que compõem a Assembleia Legislativa da Madeira, e do parlamentar único do PCP. Os três elementos da bancada do JPP abstiveram-se.

A mesma votação teve a proposta do Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração da Região Autónoma da Madeira (PIDDAR), no valor de 764 milhões de euros.

Estas propostas começaram esta segunda-feira a ser discutidas na Assembleia da Madeira, passando agora ao debate na especialidade que decorre até quinta-feira, dia da votação final global.

Os três partidos da oposição apresentaram um total de 314 propostas de alteração.

O PS entregou 100, o PCP 167 e o JPP 47.