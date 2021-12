Europa arrecada quase 300 mil milhões em impostos ambientais. Portugal está acima da média

Os países da União Europeia colheram 299,9 mil milhões de euros em impostos relacionados com o ambiente ao longo do ano de 2020, indica o gabinete de estatística europeu, o Eurostat.

O total de impostos “verdes” corresponde a 2,2% do produto interno bruto (PIB) do conjunto dos 27 países. No entanto, dada a crise pandémica registada nesse ano, “a maioria dos países reportou descidas significativas nos impostos relacionados com energia”, em comparação com 2019, acrescenta o Eurostat, na nota publicada esta terça-feira, 14 de dezembro. As quebras situaram-se entre os 5% e os 15%.

Ainda numa média europeia, os impostos ambientais representaram 5,4% das receitas com impostos e contribuições sociais em 2020. Portugal apresentou uma percentagem superior à média, de 6,3%. Está sensivelmente a meio da “tabela”.

Os países onde os impostos ambientais mais pesam dentro do universo total são a Eslovénia (12,3%), a Letónia (10,1%), Bulgária (9,9%) e Grécia (9,1%). No extremo oposto ficam a Alemanha (4,1%), Eslováquia (4%) e o Luxemburgo (3,5%).