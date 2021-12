Transporte aéreo teve em outubro o mês mais próximo dos níveis pré-pandemia

Outubro marca o mês em que o transporte aéreo mais se aproximou dos níveis pré-pandemia, segundo os dados divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

A nível de passageiros, em outubro foram movimentados, nos aeroportos nacionais, cerca de 4 milhões de passageiros, mais 180,6% que em outubro de 2020 - mês em que ainda não havia vacina contra a covid-19. Porém, face ao mesmo mês de 2019 o número de passageiros movimentados fica ainda 27,2% abaixo.

Quanto à carga e correio, esta categoria atingiu as 18,1 mil toneladas movimentadas, mais 27,5% que no mesmo mês de 2020 e apenas menos 8,4% que em outubro de 2019. É a categoria que mais se aproxima dos níveis pré-pandemia, como tem sido ao longo de todo o ano.

Já no que diz respeito às aeronaves aterradas, em outubro aterraram nos aeroportos nacionais 15,8 mil aeronaves em voos comerciais, um crescimento de 63,2% face ao ano anterior. Em comparação com 2019, o número de aeronaves aterradas é ainda 21,4% inferior.

A título de exemplo, em setembro as três categorias registaram quedas de 39,3% (passageiros), 27% (aeronaves) e 5,2% (carga).

No total dos primeiros dez meses do ano, "registou-se um aumento de 18,6% no número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais face ao período homólogo do ano anterior", indica o gabinete estatístico, acrescentando que, "comparando com o mesmo período de 2019, a redução foi 62,1%" e registou-se um aumento de 28,9% de carga e correio movimentados (-11,6% que em 2019).

Por fim, o INE indica ainda que, nesses dez meses, "França foi o principal país de origem e de destino dos voos, registando crescimentos de 13,2% no número de passageiros desembarcados e de 10,9% no número de passageiros embarcados".

Além de França, "a Suíça destacou-se com o maior crescimento no número de passageiros embarcados e desembarcados (+25,6% e +20,9%, respetivamente), ocupando a quinta posição" na generalidade.