Pelo segundo mês consecutivo, os juros para a compra de casa voltaram a subir em novembro, ainda que de forma ligeira. Maior cuidado por parte da banca na concessão de empréstimos, descida dos pedidos de crédito e ainda o efeito do fim das moratórias são alguns dos fatores que estão a contribuir para a inversão da trajetória de descida dos juros para a compra de casa.

O tipo de oferta disponível, muito orientado para os segmentos médio e alto, levou a uma variação um pouco mais pronunciada nos contratos mais recentes.

A taxa de juro implícita no conjunto dos contratos de crédito à habitação foi 0,807% em novembro, mais 0,4 pontos base dos que os 0,803% registados no mês anterior, revelou esta quarta-feira o INE.

Nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro subiu de 0,665% em outubro para 0,692% em novembro. No mês em análise, o capital médio em dívida aumentou 396 euros para 58.084 euros.

Já a prestação média apresentou um aumento de 2 euros, para 253 euros. Deste valor de 253 euros, 39 euros (15%) correspondem a pagamento de juros e 214 euros (85%) a capital amortizado.

Considerando apenas os contratos celebrados nos últimos três meses, o valor médio da prestação subiu 25 euros, para 315 euros.

No que respeita ao financiamento da aquisição de habitação, o mais relevante no conjunto do crédito à habitação, a taxa de juro implícita para o total dos contratos subiu para 0,821% (+0,2 p.b. face a outubro). Já para os contratos mais recentes, a variação registada foi maior, com os juros a fixarem-se nos 0, 682%, um aumento de 2,4 pontos base.