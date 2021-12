Preço da eletricidade no mercado ibérico soma novo recorde: 383 euros por MWh

O preço grossista da eletricidade voltou a disparar e atingirá um valor médio de 383,67 euros por megawatt hora (MWh) na produção contratada para esta quinta-feira, 23 de dezembro, de acordo com o OMIE, o operador da contratação diária no mercado ibérico de eletricidade (Mibel).

O preço médio da eletricidade esta quinta-feira baterá o recorde que vinha desta quarta-feira, que registou um custo médio de 360 euros por MWh. O Mibel avança assim para o sétimo máximo histórico no preço diário da eletricidade em nove dias.

Segundo o OMIE, todas as horas desta quinta-feira sairão a mais de 300 euros por MWh: durante a madrugada a eletricidade mais barata na Península Ibérica custará 303 euros por MWh; a partir das 9h e até às 22h o preço grossista será sempre igual ou superior a 400 euros por MWh, com um máximo histórico de 409 euros entre as 19h e as 20h.

Conforme mostra o gráfico abaixo, há uma semana que Portugal e Espanha registam preços diários sempre acima dos 300 euros por MWh, um custo elevadíssimo quando comparado com a média histórica do mercado ibérico, que entre 2007 e 2020 rondou os 50 euros por MWh.

Preço diário da eletricidade no Mibel em 2021

A sucessão de preços recorde no gás natural é a principal razão para o atual disparo do preço grossista da eletricidade, quer na Península Ibérica quer noutros mercados europeus.

Esta semana um dos gasodutos de aprovisionamento de gás da Alemanha, através da Polónia, e com origem na Rússia, teve o fornecimento cortado para zero, enquanto em França a paragem inesperada de alguns reatores nucleares está a pressionar o sistema elétrico, com o Inverno (e um acréscimo de consumo de energia) a chegar.

O disparo nos preços do gás natural leva as centrais de ciclo combinado (alimentadas a gás) a cobrar mais pela eletricidade que produzem, e o recurso a estas unidades de produção (sobretudo num quadro de produção eólica limitada) encarece o preço diário da eletricidade.

As centrais hidroelétricas acabam por também cobrar cara a sua energia, já que operam em concorrência com as centrais a gás no fornecimento de capacidade firme ao sistema elétrico para compensar a variabilidade de recursos como o eólico.