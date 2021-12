Trabalhadores dos call centers em greve no Natal e passagem do ano

Os trabalhadores dos call centers vão estar em greve na sexta-feira e sábado e nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro, reivindicando o reconhecimento da profissão, aumento dos salários e o fim da precariedade.

"O Sindicato dos Trabalhadores de Call Center [STCC] convoca greve a todo o trabalho em todo o setor dos call centers [centros de atendimento]. Este aviso prévio tem efeito entre as 00:00 do dia 24 de dezembro até às 23:59 do dia 25 de dezembro de 2021 e as 00:00 do dia 31 de dezembro de 2021 e as 23:59 do dia 1 de janeiro de 2022", indicou, em comunicado, a estrutura sindical.