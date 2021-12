França arrisca cortes de energia em janeiro em caso de vaga de frio ou fraca produção eólica

A RTE, gestora da rede elétrica francesa, emitiu esta quinta-feira um comunicado alertando que poderá ter de recorrer a cortes controlados de parte do abastecimento de eletricidade no país durante o mês de janeiro, caso haja uma vaga de frio ou níveis muito baixos de produção eólica.

O mais recente diagnóstico da RTE, congénere da portuguesa REN, indica que será "provável" o recurso a medidas de limitação do abastecimento (como a interrupção de grandes clientes industriais) em caso de vaga de frio (com temperaturas pelo menos 4 graus abaixo das normais para a época) ou de "muito fraca produção eólica" na Europa.

E se os dois fatores coincidirem então o recurso a esses cortes é "quase certo", refere a RTE.

A gestora da rede faz questão de esclarecer que não se trata de situação de blackout implicando um corte generalizado do fornecimento de eletricidade no país, mas sim "uma operação controlada e posta em marcha pelos distribuidores [de energia] em articulação com as autoridades estatais, com um impacto localizado e limitado no tempo (máximo de duas horas consecutivas)".

A razão para este alerta da RTE é o baixo nível de disponibilidade do parque nuclear francês.

A empresa refere que "a disponibilidade prevista do parque nuclear francês está agora avaliada pela RTE num intervalo de 43 a 51 GW (gigawatts) para a maior parte de janeiro", o que se trata do "nível mais baixo já registado para o parque nuclear neste período do ano".

Essa redução de disponibilidade resulta da saída do sistema elétrico francês de uma potência nuclear de 4,5 GW, associada à paragem de quatro reatores anunciada este mês pela francesa EDF.

Esta redução da disponibilidade nuclear em França foi um dos motivos do disparo do preço grossista da eletricidade em dezembro em vários mercados europeus, incluindo o mercado ibérico.