BCP faz parceria com a Fidelidade em Moçambique e vende participação em seguradora por 47 milhões

O BCP anunciou esta sexta-feira, em comunicado ao mercado, que o BIM – Banco Internacional de Moçambique, no qual detém uma participação indireta de 66,69%, formalizou um acordo de longo prazo com a seguradora Fidelidade, para alargar a oferta de seguros no canal bancário em Moçambique.

Neste contexto, o BIM alienou à Fidelidade 70% da Seguradora Internacional de Moçambique (SIM), ficando com cerca de 22% do capital social.

O valor recebido pelo BIM pela venda de 70% da SIM é de 46,8 milhões de euros. Considerando este valor, a operação tem um impacto positivo nos resultados consolidados do BCP no exercício em curso, de aproximadamente 5,2 milhões de euros, e um impacto positivo no rácio consolidado de CET1 e de capital total de 7 pontos base, informou o BCP em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A parceria já se encontrava prevista no memorando de entendimento celebrado entre a instituição liderada por Miguel Maya e o Grupo Fosun, um dos seus dois maiores acionistas, em novembro de 2016.

O BIM e a Fidelidade acordaram ainda opções de compra e de venda com vista a que a Fidelidade possa vir a adquirir ações adicionais, podendo a participação do BIM, por efeito dessas opções, reduzir-se para 9,9% do capital da SIM.

Esta aliança prevê que o BIM promova a distribuição de seguros da SIM através do canal bancário, aos quais acresce agora a oferta do grupo Fidelidade.