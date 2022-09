Longas filas em bombas antes da subida do preço dos combustíveis

A cerca de meia hora do aumento do preço dos combustíveis, as bombas estão com longas filas de carros para abastecer. Foi um cenário verificado também ao longo do dia.

É o caso de uma bomba em Paço de Arcos. O jornalista da SIC contou, pelo menos, 30 carros à espera para por combustível.

Também na Parede, a SIC verificou que houve longas filas ao longo do dia.