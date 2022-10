Produção de eletricidade na UE: combustíveis fósseis foram a principal fonte em 2021

De acordo com dados preliminares do serviço estatístico da UE para 2021, os combustíveis fósseis retomaram o primeiro lugar entre as fontes de energia, depois de, em 2020, terem sido ultrapassados pelas fontes renováveis na produção de eletricidade, na UE.

No que respeita aos combustíveis fósseis, o uso de carvão betuminoso (25,6%) e o de lignite (16,2%) apresentaram as maiores subidas em 2021.

Já em relação às renováveis, os dados preliminares mostram que as maiores subidas na produção de eletricidade foram registadas na energia solar (13,0%) e nos biocombustíveis sólidos (9,6%).

Por outro lado, devido a condições climáticas desfavoráveis, a produção de eletricidade a partir de fontes hídricas e eólicas recuou, respetivamente, 1,2% e 3,0%.

A produção a partir de centrais nucleares, por seu lado, cresceu 7,0% de 2020 para 2021.

O consumo de combustíveis fósseis aumentou na UE, de 2020 para 2021, mas mantém níveis abaixo dos registados antes da pandemia de covid-19.