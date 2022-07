Galp contabiliza 420 milhões de euros de lucros no 1.º semestre

Os lucros da Galp subiram 153% no primeiro semestre, face a igual período de 2021, para 420 milhões de euros, com o resultados a refletirem um "desempenho operacional robusto", divulgou a empresa esta segunda-feira.

Este valor compara com o resultado líquido de 166 milhões de euros no ano passado.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Galp adianta que no segundo trimestre o lucro, num Baw ajustada, alcançou os 265 milhões de euros, o que compara com 140 milhões de euros em termos homólogos.

"Os resultados da Galp no segundo trimestre refletem um desempenho operacional robusto, com a empresa a capturar com sucesso as condições favoráveis de mercado, nomeadamente nas atividades de 'upstream', refinação e renováveis", lê-se no comunicado.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) ajustado foi de 2.114 milhões de euros, um aumento de 97% face a igual período de 2021, e no segundo trimestre ascendeu a 1.244 milhões de euros, valor que compara com 571 milhões de euros um ano antes.