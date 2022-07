O preço dos combustíveis volta a descer a partir desta segunda-feira.

Quer a gasolina, quer o gasóleo podem descer quatro cêntimos por litro, confirmou à SIC fonte do setor. Esta é a sétima descida consecutiva no preço do litro de gasolina e a quarta no preço do gasóleo.

Esta é uma redução causada pela queda do preço do barril de brent nos mercados internacionais.

O repórter da SIC, João Maldonado, esteve durante a manhã desta segunda-feira numa bomba de combustível, onde testemunhou que muitos dos clientes estavam a abastecer por necessidade e não pela descida do preço. O movimento, segundo os trabalhadores da bomba, estava dentro do normal para uma segunda-feira.